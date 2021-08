La definizione e la soluzione di: Le esperienze che si vorrebbe non aver fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Negative

Curiosità/Significato su: Le esperienze che si vorrebbe non aver fatto Nostalgia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) passato che si vorrebbe rivivere. Può anche essere una sensazione paradossalmente triste e contemporaneamente felice, triste perché si vorrebbe rivivere 13 ' (1 558 parole) - 20:03, 12 apr 2021

