La definizione e la soluzione di: La corona di foglie per chi si laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Serto

Curiosità/Significato su: La corona di foglie per chi si laurea Fotografia Kirlian (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) registrano anche la luce prodotta dai fotoni emessi dall'effetto corona. Le fotografie di oggetti inanimati come monete, chiavi e foglie si possono rendere 19 ' (2 178 parole) - 15:07, 5 dic 2020

Altre definizioni con corona; foglie; laurea; Come una corona dell'automobilismo; Elemento di giunzione a corona; Marchio di moda con la corona d'alloro nel logo; Una corona di preghiere; Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie; Le foglie modificate per sostenere il fiore; Stupefacente ottenuto dalle foglie di una pianta; Si usa per radunare le foglie; Un tecnico laureato abbrev; Un tecnico laureato abbreviazione; Il massimo voto di laurea a cui ag giungere la lode; Così è anche detta la laurea breve; Ultime Definizioni