La definizione e la soluzione di: E' in cassa a fine giornata di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ricavo

Curiosità/Significato su: E in cassa a fine giornata di lavoro Orario di lavoro L'orario di lavoro è il periodo di tempo che una persona dedica al lavoro retribuito. Il lavoro non retribuito come le faccende domestiche personali, la 28 ' (3 731 parole) - 13:17, 15 mar 2021

Altre definizioni con cassa; fine; giornata; lavoro; La cassa in cui s’impastava il pane; La cassa con le costole; L'ufficio pubblico che tiene la cassa; Incassa per gli autori sigla; Restano sul pavimento alla fine del veglione; Il finestrino delle cabine; E' affine allo zenzero; La fine del samurai; Frazione di giornata; Giornata di marzo dedicata al Sommo Poeta; Nel mezzo della giornata; Il 30 luglio cade la sua giornata internazionale; Un gruppo di lavoro; Lo è un lavoro non stabile; Piatto al forno ma anche lavoro fatto male; Fine di lavoro; Ultime Definizioni