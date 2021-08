La definizione e la soluzione di: Si afferra per usare il martello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Manico

Altre definizioni con afferra; usare; martello; Elusivo inafferrabile; Catturato, afferrato; Molto brevi e inafferrabili; Lo è l'organo che afferra; Causare... sbadigli; Detto di farmaco da usare per inspirazione; Può causare un esaurimento nervoso; L'arte di usare al meglio le parole; Uomini che lavorano sui mobili con sega e martello; La vittima del martello; Modellato a colpi di martello e scalpello; Ferretto appuntito su cui batte il martello; Ultime Definizioni