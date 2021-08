La definizione e la soluzione di: Sono pari in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ID

Curiosità/Significato su: Sono pari in piedi Pollice (unità di misura) 18 pollici iarda (yard)= 3 piedi = 36 pollici braccio (fathom) = 2 iarde = 6 piedi = 72 pollici catena (chain) = 66 piedi = 792 pollici furlong = 10 catene 3 ' (311 parole) - 09:21, 22 mar 2020

Ultime Definizioni