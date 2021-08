La definizione e la soluzione di: Si soffre in estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Calura

Curiosità/Significato su: Si soffre in estate La bella estate bella estate. Nella presentazione di Pavese dei tre racconti di "La bella estate" egli scrive: In La bella estate questi temi vengono affrontati in forme 7 ' (749 parole) - 12:45, 29 dic 2019

