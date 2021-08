La definizione e la soluzione di: Segue "avril" nei calendari francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Segue avril nei calendari francesi

Comune di Parigi (1871) Le chien perdu et la femme fusillée, 1872. ^ M. Montégut, Le Mur. Mars, avril, mai 1871, 1892. ^ P. de Saint-Victor, Barbares et bandits: la Prusse et 153 ' (20 164 parole) - 15:45, 23 mag 2021