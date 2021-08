La definizione e la soluzione di: Si respira in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Aria Pura

Curiosità/Significato su: Si respira in alta montagna Mal di montagna fisica ad alta quota e la suscettibilità individuale sono tutti fattori che contribuiscono all'incidenza e alla severità del mal di montagna. La cefalea 9 ' (1 196 parole) - 14:12, 9 mar 2019

Altre definizioni con respira; alta; montagna; Malattia infettiva dell'apparato respiratorio; Respirare faticosamente; Organo per la respirazione; La registrazione dei movimenti respiratori; È alta nella TAV; In gergo, saltare la traccia di una canzone; Esploso, deflagrato, saltato in aria; Parte semicircolare della chiesa dietro all'altare; Somigliano alle capre e vivono in montagna; E' pura in montagna; E' leggera in alta montagna; La montagna di Zermatt; Ultime Definizioni