La definizione e la soluzione di: La pianta nota anche come "berretta da prete". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Evonimo

Curiosità/Significato su: La pianta nota anche come berretta da prete Mausoleo di Santa Costanza (categoria P708 letta da Wikidata) coperto da volte. Tale struttura crea spazi fortemente caratterizzati dal contrasto tra luce e penombra. La pianta circolare di questo come di altri 10 ' (1 199 parole) - 21:43, 5 apr 2021

