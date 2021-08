La definizione e la soluzione di: Navi per il trasporto di gas combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Metaniere

Curiosità/Significato su: Navi per il trasporto di gas combustibile Combustibili fossili mondiali di gas è mutato causa l'inizio dello sfruttamento massiccio dello shale gas. Tuttavia per il gas vi è il grosso problema del trasporto dello stesso 21 ' (2 302 parole) - 15:45, 15 giu 2021

