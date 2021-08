La definizione e la soluzione di: Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Teramana

Curiosità/Significato su: Nata in una citta abruzzese capoluogo di provincia provincia dell'Aquila stai cercando la frazione di Tossicia in provincia di Teramo, vedi Aquilano (Tossicia). La provincia dell'Aquila è una provincia italiana dell'Abruzzo che 68 ' (6 464 parole) - 17:21, 15 lug 2021

