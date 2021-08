La definizione e la soluzione di: Mescolanza di due liquidi non solubili tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Emulsione

Curiosità/Significato su: Mescolanza di due liquidi non solubili tra loro Lega (metallurgia) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sottoraffreddamento. Quando i componenti non sono solubili fra loro, oppure superano la massima solubilità, si forma un aggregato di fasi solide, ciascuna costituita 12 ' (1 471 parole) - 14:00, 22 mar 2021

