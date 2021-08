La definizione e la soluzione di: Improvvise deviazioni di un veicolo in corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Sbandamenti

Altre definizioni con improvvise; deviazioni; veicolo; corsa; Mosse rapide e improvvise; Sensazioni improvvise di forte debilitazione; Incroci, deviazioni; Il veicolo a tre ruote dei paraciclisti ing; Veicolo per trasportare liquidi; L'affitto d'un veicolo; Un veicolo da neve; La corsa lunga 42,195 km; Corsaro, pirata; Corsa campestre per centauri; La gola percorsa dal Danubio tra i Carpazi e i Balcani;