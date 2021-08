La definizione e la soluzione di: Il cantautore italiano che ha in repertorio "Come una favola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Raf

Curiosità/Significato su: Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola Ultimo (cantautore) gennaio 1996), è un cantautore italiano. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Il ballo delle incertezze 55 ' (5 819 parole) - 18:55, 1 ago 2021

Altre definizioni con cantautore; italiano; repertorio; come; favola; Il Cohen cantautore canadese; Il Fabi cantautore romano; Il cantautore astigiano di Un gelato al limon; Cristiano __: cantautore e paroliere; Marchio italiano di informatica fondato a Cesena; Il Rosso scultore impressionista italiano; Strumento italiano a fiato, spesso in terracotta; Il fiume italiano che attraversa Vipiteno; Hanno in repertorio Se si potesse non morire; Ha in repertorio Tutta colpa mia; Ha in repertorio i brani Arro- gante e La genesi del tuo colore; Il cantautore italiano che ha in repertorio Non è mai un errore; La pianta nota anche come berretta da prete; Disco come il 33 giri; Come i liquidi densi e consistenti; Portata via come la terra da una vanga; L'animale sprecone in una favola con la formica; Celebre favola di Esopo; Il principe della favola dei Grimm; Piace alla cicala della favola; Ultime Definizioni