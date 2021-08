La definizione e la soluzione di: Canta per Dia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ior

Curiosità/Significato su: Canta per Dia Beatrice de Dia Beatritz de Dia, conosciuta come la Contessa di Dia, o Comtessa de Dia in occitano, (1140 – ...), è stata la più famosa tra le trobairitz, originaria della 9 ' (983 parole) - 01:52, 12 feb 2021

