La definizione e la soluzione di: Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : rapida

Curiosità/Significato su: Veloce... come un tratto di fiume impetuoso! Po ( fiume Po) (disambigua). Il Po (AFI: /'p?/) è un fiume dell'Italia settentrionale. La sua lunghezza, 652 km, lo rende il più lungo fiume interamente compreso nel territorio 56 ' (6 667 parole) - 11:04, 14 lug 2021

Altre definizioni con veloce; come; tratto; fiume; impetuoso; Lo sciatore più veloce; Volo di un uccello che scende velocemente di quota; Gira velocemente nella lavatrice; La vince l'imbarcazione più veloce; Portata via come la terra da una vanga; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; Differire la scadenza di un contratto o un accordo; Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio; Quella Amalfitana è un tratto sul mare in Campania; Contratto d'affitto con possibile riscatto ing; L'isoletta sul fiume nel centro di Roma; Dirigersi in massa verso un luogo, come un fiume; Foce del fiume con un solo ampio braccio; Il fiume russo con affluenti l'Usa e l'Ižma; Impetuoso; Audace oppure impetuoso; Il vento impetuoso dell'1stria; Un impetuoso corso d’acqua; Ultime Definizioni