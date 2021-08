La definizione e la soluzione di: Si usano per raccogliere il sangue dei donatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : sacche

Curiosità/Significato su: Si usano per raccogliere il sangue dei donatori Episodi di Supernatural (ottava stagione) (sezione Fratello di sangue) Sam si dà da fare per rintracciare Kevin, e ricorda la sua vita passata e il lavoro del tutto normale che si era trovato. Dean procura del sangue a Benny 118 ' (17 357 parole) - 09:15, 30 mar 2021

Altre definizioni con usano; raccogliere; sangue; donatori; Causano un brusco risveglio; Si usano per livellare i terreni; Lo usano i tuffatori; Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi; Maratona TV per raccogliere donazioni; Si usa per raccogliere le foglie; Va in onda per raccogliere beneficenza; Si può farla di funzione, di coscienza, del sangue; Relativo al sangue in linguaggio medico; L’allenatore dei purosangue; Un fatto di sangue; Sigla nota ai donatori di sangue; Un'associazione di donatori; Sigla da donatori di sangue; La sigla dei donatori di sangue; Ultime Definizioni