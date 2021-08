La definizione e la soluzione di: Unita in gruppo, associata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : federata

Curiosità/Significato su: Unita in gruppo, associata Sistema internazionale di unità di misura aggiunse la temperatura assoluta (e l'unità di misura associata: kelvin) e la intensità luminosa (definendo poi come sua unità di misura la candela) come quinta 34 ' (3 187 parole) - 17:17, 23 giu 2021

Altre definizioni con unita; gruppo; associata; Unita a qualcosa che è già presente, addizionata; Fu unita alla Castiglia; Azione punita penalmente; Una macchina edile munita di pale; Locuzione per essere... in un gruppo!; Noto gruppo di statue cinesi __ di terracotta; Come il linguaggio di un determinato gruppo; Un'isola agrigentina del gruppo delle Pelagie; Effetto dovuto all' azione associata di più farmaci; Associata militarmente;