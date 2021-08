La definizione e la soluzione di: Una misura in gare sportive distacco di molte __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : lunghezze

Curiosità/Significato su: Una misura in gare sportive distacco di molte __ Giacomo Agostini (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) limitare i suoi primi impegni agonistici a gare clandestinamente organizzate da ragazzini, in sella all'"Aquilotto" di famiglia, sulle strade sterrate e tortuose 54 ' (6 115 parole) - 00:37, 22 lug 2021

Altre definizioni con misura; gare; sportive; distacco; molte; Calma, misurata; Cosi è chi eccede nella misura; Unità di misura dell'informazione; Unità di misura del suono; Scomporre, disgregare; Animale con gobbe icona di un brand di sigarette; Il rivenditore di sigarette e valori bollati; L'Ungaretti poeta nato ad Alessandria d'Egitto; Struttura di protezione delle auto sportive ing; Una marca di scarpe sportive; Storica casa francese di auto sportive; Celeberrime manifestazioni sportive internazionali; Distacco dalla dottrina di una comunità religiosa; Distacco... glaciale!; Può essere ecologica, di mercato, di distacco..; Aumentare il distacco; Agenzia immobiliare italiana dalle molte filiali; Molte decine; Si leggono in poche e in molte; In molte circostanze; Ultime Definizioni