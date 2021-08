La definizione e la soluzione di: Uccelli gallinacei come il dorato e il prelato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : fagiani

Curiosità/Significato su: Uccelli gallinacei come il dorato e il prelato una famiglia di uccelli dell'ordine Galliformes. Il loro corpo è abbastanza slanciato, breve il collo, la testa piccola, le ali corte e fortemente arrotondate

