La definizione e la soluzione di: Torneo canoro per dilettanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : karaoke

Curiosità/Significato su: Torneo canoro per dilettanti Canzonissima televisione per la regia di Lino Procacci e Gianfranco Bettetini con il titolo Voci e volti della fortuna, trasformato in una gara tra dilettanti provenienti 13 ' (1 119 parole) - 12:52, 11 lug 2021

Altre definizioni con torneo; canoro; dilettanti; Si compilano a fine torneo; La seconda metà del torneo; Torneo per assi del tennis; Torneo sportivo riservato ai migliori; Gruppo canoro anni '50 della hit Only you; Uccellino canoro dei Fringillidi; Esercizio canoro, gorgheggio; E canoro... senza coro; Si dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti; Sono tre negli incontri di boxe fra dilettanti; Ultime Definizioni