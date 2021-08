La definizione e la soluzione di: Toponimo della Crimea per gli antichi greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tauride

Curiosità/Significato su: Toponimo della Crimea per gli antichi greci Crimea cercando altri significati, vedi Crimea (disambigua). Coordinate: 45°03'N 34°04'E? / ?45.05°N 34.066667°E45.05; 34.066667 La Crimea (in russo: ?????, traslitterato: 20 ' (2 116 parole) - 21:50, 14 lug 2021

