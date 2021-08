La definizione e la soluzione di: Togliere la carne dalle ossa per cibarsene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : spolpare

Curiosità/Significato su: Togliere la carne dalle ossa per cibarsene Episodi di Supernatural (undicesima stagione) (sezione carne rossa) nutrimento per Amara per non lasciare tracce, inoltre la ragazza a cui Amara aveva sottratto l'anima per cibarsene è stata arrestata per aver quasi ucciso la madre 141 ' (22 536 parole) - 08:48, 3 ago 2021

Altre definizioni con togliere; carne; dalle; ossa; cibarsene; Togliere l'epidermide; Togliere la neve; Possono togliere il sonno; Togliere grinze e pieghe dai vestiti; Stufati a base di carne lasciati a lungo sul fuoco; Quelli alla veneziana sono di carne con le cipolle; Si cibavano di carne umana; Il grasso che chiude il carnevale; Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane; Insetti dalle ali variopinte che nascono bruchi; Agenzia immobiliare italiana dalle molte filiali; Spesso copre le strade percorse dalle automobili; S'indossa col freddo, insieme a guanti e cappello; Il Barbarossa che guidò il Sacro Romano Impero; Legno rossastro usato soprattutto per le pipe; I pellerossa offrono quello della pace Fra; Ultime Definizioni