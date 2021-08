La definizione e la soluzione di: Le tiene in mano il batterista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : bacchette

Curiosità/Significato su: Le tiene in mano il batterista Batteria (strumento musicale) (sezione Le bacchette) altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un solo musicista, detto batterista. I tamburi che compongono una batteria 35 ' (4 936 parole) - 15:27, 5 mag 2021

Altre definizioni con tiene; mano; batterista; La bocca di chi mantiene un segreto; Che attiene agli aspetti astratti e ipotetici; Contenitore che mantiene caldo il caffè ing; Lo sostiene l'aspirante attore; È a mano armata in un film di Kubrick del 1956; Il quartiere romano con la Torre Brunori; Saggiare con mano; Bacinelle per lavare i panni a mano; Band heavy metal del batterista Lars Ullrich; Il batterista dei Pink Floyd; Il Tullio batterista di Andamento lento; II Blakey batterista jazz; Ultime Definizioni