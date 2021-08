La definizione e la soluzione di: Tecnica artistica per cui è famoso Mimmo Rotella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : decollage

Curiosità/Significato su: Tecnica artistica per cui e famoso Mimmo Rotella Collage (categoria Tecniche pittoriche) italiano Mimmo Rotella a partire dagli anni '50 sperimentò una Tecnica apparentemente opposta denominata décollage realizzata mediante strappi su poster e materiali 8 ' (947 parole) - 12:25, 13 giu 2021

