La definizione e la soluzione di: Tagliato in due come un mazzo di carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : smezzato

Curiosità/Significato su: Tagliato in due come un mazzo di carte Gioco di carte Ogni carta ha due lati, la faccia e il dorso. Due carte di uno stesso mazzo hanno il dorso identico. Le facce delle carte di un mazzo possono essere 23 ' (2 731 parole) - 02:37, 14 lug 2021

Altre definizioni con tagliato; come; mazzo; carte; Non ancora tagliato; Tagliato o... risoluto; Un elenco dettagliato; Tagliato corto; Portata via come la terra da una vanga; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; L'Amazzonia è quello verde... della Terra!; _ Ramazzotti, cantante; I delfini dell’Amazzonia; Se __ una canzone, canta Eros Ramazzotti; Giocatori che nascondono le carte; Cogito __ sum, diceva Cartesio; Il dunque di Cartesio; Lo sono gli assi cartesiani; Ultime Definizioni