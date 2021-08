La definizione e la soluzione di: Strumento italiano a fiato, spesso in terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ocarina

Curiosità/Significato su: Strumento italiano a fiato, spesso in terracotta Ocarina (categoria Strumenti musicali italiani) L'ocarina è uno Strumento a fiato italiano di forma ovoidale allungata generalmente costruito in terracotta; aerofoni del genere, genericamente noti anche 15 ' (2 010 parole) - 15:07, 25 lug 2021

Strumento con le setole usato per dipingere; Strumento musicale suonato da Lisa Simpson; Lo strumento di Orfeo; La registra uno strumento dell'aereo; Il fiume italiano che attraversa Vipiteno; Mario __, calciatore italiano dal 2019 al Brescia; Abitanti del più vasto lago italiano; Equivalente italiano dei maudit, artisti francesi; La fabbrica con i soffiatori; Richiede fiato e orecchio; Fa mancare il fiato anche ai più coraggiosi; Strumento musicale a fiato; Brocche spesso per l'acqua o il vino; Spesso copre le strade percorse dalle automobili; Un nomignolo per chi fa spesso le ore piccole; Copertura di murature spesso bianca o beige; Noto gruppo di statue cinesi __ di terracotta; Lo zufolo di terracotta; Recipienti di terracotta; Il materiale principale della terracotta;