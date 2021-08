La definizione e la soluzione di: Lo stato in cui Jim Jones fondò la sua Jonestown. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : guyana

Curiosità/Significato su: Lo stato in cui Jim Jones fondo la sua Jonestown James Warren Jones "Jim Jones" rimanda qui. Se stai cercando altre persone con lo stesso nome, vedi Jim Jones (disambigua). Jim Jones, all'anagrafe James Warren Jones (Lynn 7 ' (783 parole) - 19:09, 13 apr 2021

Altre definizioni con stato; jones; fondò; jonestown; Lo è stato Felice Mariani, bronzo a Montreal 1976; Il 2019 è stato il suo anno... per i cinesi!; È bianca quando il Papa è stato appena eletto; Non è solo frutta mista ma anche Stato europeo; Romanzo di Helen Fielding Che __ , Bridget Jones!; L'attore Landry Jones; Tra Tommy e Jones; Precede Jones nel nome dell'indice di Borsa di New York; Fondò la Microsoft insieme a Paul Allen nel 1975; Ilg rande califfo che fondò Il Cairo; La fondò Erode il Grande; Fondò la Città Eterna; Ultime Definizioni