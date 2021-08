La definizione e la soluzione di: Scrivere in codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : cifrare

Curiosità/Significato su: Scrivere in codice Macchina per Scrivere La macchina per Scrivere (o macchina da Scrivere) è uno strumento dotato di tastiera collegata a vari dispositivi meccanici, elettrici e/o elettronici 9 ' (1 023 parole) - 20:29, 1 lug 2021

Altre definizioni con scrivere; codice; Donna che insegna agli alunni a leggere e scrivere; Scrivere in rima; Si può scrivere 80'; Trascrivere fedelmente; Furto di bestiame secondo il codice penale; Un'infrazione del codice penale; Temono il codice; Infrazione del codice; Ultime Definizioni