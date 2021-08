La definizione e la soluzione di: Ricongiunta come una famiglia per le feste!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : riunita

Curiosità/Significato su: Ricongiunta come una famiglia per le feste! Personaggi di Un posto al sole una relazione con Don Salvatore, dalla quale è nata la figlia, che però ha dovuto dare in adozione. Molti anni dopo si è Ricongiunta con Silvia e le due 85 ' (6 109 parole) - 10:39, 30 lug 2021

Altre definizioni con ricongiunta; come; famiglia; feste; Ricongiunta allo Stato; Portata via come la terra da una vanga; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; Reality show su un banco dei pegni __ di famiglia; Nobile famiglia fiorentina dell'omonimo palazzo; Luogo della fuga del bambino Gesù con la famiglia; Figlio allontanato e rinnegato dalla famiglia; Onorato, festeggiato, commemorato; Si festeggia il 1° gennaio con fuochi d'artificio; Fa le feste... con la coda; Lo è il Fester degli Addams; Ultime Definizioni