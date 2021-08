La definizione e la soluzione di: Quella elettronica emette per lo più vapore acqueo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : sigaretta

Curiosità/Significato su: Quella elettronica emette per lo piu vapore acqueo Zolfo nell'atmosfera molto biossido di zolfo, che reagisce con l'ossigeno e il vapore acqueo nell'aria per formare acido solforico. Questo acido forte ricade a terra con 28 ' (2 994 parole) - 00:54, 21 mag 2021

Quella Amalfitana è un tratto sul mare in Campania; Quella epatica è una malattia degli alcolisti; Esiste quella elettrica, nucleare, eolica, solare; Quella degli occhiali non è una finzione; Le sgradite mail che infestano la posta elettronica; La list della posta elettronica di gruppo ing; Carta elettronica per il pedaggio autostradale; Servizio di posta elettronica; In cosmologia, la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche; Li emette l'agonizzante; Lo emette il pulcino; Emetterne uno senza provvista non è più reato; Quello secco produce vapore ai concerti; In cucina può essere a vapore o a freddo; Inalazioni terapuetiche di vapore; L'onomatopea del treno a vapore; Lo è l'aria con la massima quantità di vapore acqueo; L'asta del fucile subacqueo;