La definizione e la soluzione di: Può stare sia in acqua che a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : anfibio

Curiosità/Significato su: Puo stare sia in acqua che a terra Fulmine evitando di stare in gruppo con altre persone. La prossimità di elementi sporgenti, come alberi, e pali e il contatto con masse d'acqua, come il mare 19 ' (2 078 parole) - 12:44, 31 lug 2021

Altre definizioni con stare; acqua; terra; Spostare un appuntamento in avanti; Detestare, mal tollerare; Protestare sonoramente fare la voce __; Stare zitti, non parlare; Trattamento ai piedi, si fa tenendoli in acqua; Ognuno tira l'acqua... al suo!; Pterophyllum __, pesce d'acqua dolce tropicale; Brocche spesso per l'acqua o il vino; Strumento italiano a fiato, spesso in terracotta; Noto gruppo di statue cinesi __ di terracotta; Cefalopode ottopode diffuso nel Mediterraneo; L'insieme delle truppe di terra delle forze armate; Ultime Definizioni