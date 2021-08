La definizione e la soluzione di: Provincia della Vallonia belga con capoluogo Mons. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Provincia della Vallonia belga con capoluogo Mons

Vallonia La Vallonia (in francese: Wallonie, in vallone: Walonreye, in olandese: Wallonië, in tedesco: Wallonien), o Regione vallona (in francese: Région wallonne 9 ' (936 parole) - 21:06, 19 mar 2021