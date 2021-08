La definizione e la soluzione di: Ex Primo Ministro svedese ucciso nel 1986. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : olofpalme

Curiosità/Significato su: Ex Primo Ministro svedese ucciso nel 1986 Olof Palme (categoria Morti nel 1986) 1927 – Stoccolma, 1º marzo 1986) è stato un politico svedese, leader del Partito Socialdemocratico svedese e Primo Ministro della Svezia in carica al momento 37 ' (4 210 parole) - 10:16, 6 mar 2021

