La definizione e la soluzione di: Possono colpire il cuore ma anche altri organi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Possono colpire il cuore ma anche altri organi

Trauma balistico (sezione Unguenti per alleviare il dolore e per la cicatrizzazione) fatale, perché potrebbe colpire e ledere in modo serio organi vitali oppure causare un'emorragia che può essere controllata con il laccio emostatico o meno 33 ' (3 811 parole) - 23:53, 31 lug 2021