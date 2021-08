La definizione e la soluzione di: Portato avanti... come un idiomatico piè!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : sospinto

Curiosità/Significato su: Portato avanti... come un idiomatico pie! Glossario delle frasi fatte (sezione Frasi fatte ed espressioni idiomatiche) all'aspetto di base. A piè pari In senso proprio significa: eseguire un salto con i piedi uniti, in senso metaforico: evitare di trattare un argomento omettendolo 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

