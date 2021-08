La definizione e la soluzione di: Persona che s'immerge in mare o in acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : bagnante

Curiosità/Significato su: Persona che s immerge in mare o in acque dolci Enhydra lutris ( Lontra di mare) ambienti costieri, dove si immerge fino al fondale per alimentarsi. Si nutre soprattutto di invertebrati marini come ricci di mare, vari molluschi e crostacei 108 ' (12 970 parole) - 20:37, 24 lug 2021

Altre definizioni con persona; immerge; mare; acque; dolci; Il PC per esteso Personal __ ing; Persona molto loquace; Persona sparita senza lasciar traccia; Persona che fugge dalla legge; La pesca di chi si immerge; Uno sportivo che si immerge tenendo il respiro; La condizione di chi s'immerge senza bombole; Immerge Dante nel Lete; Brano di Lucio Dalla Com'è __ il mare; Quella Amalfitana è un tratto sul mare in Campania; Formare ed educare; Uccelli di mare simili a grandi gabbiani; Quella elettronica emette per lo più vapore acqueo; Vi nacque Alphonse Daudet; Vi nacque Leopardi; La città siciliana in cui nacque Archimede; Dolci freddi al cucchiaio simili al gelato; Dolciumi come Golia, Ricola e Galatine; Le dolci cialde croccanti alle sagre e alle fiere; Dolciumi che si ricevono ai matrimoni; Ultime Definizioni