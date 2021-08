La definizione e la soluzione di: Per la giustizia si sono macchiati di un crimine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : colpevoli

Curiosità/Significato su: Per la giustizia si sono macchiati di un crimine Organizzazione delle Nazioni Unite (categoria Vincitori del premio Nobel per la pace) crimine e la giustizia (Torino) UNIDIR - Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo (Ginevra) UNITAR - Istituto delle Nazioni Unite per la formazione 131 ' (13 262 parole) - 17:27, 15 lug 2021

Altre definizioni con giustizia; sono; macchiati; crimine; Il giustiziato al cappio; Bramoso di giustizia; I seguaci del giustizialismo in Argentina; Quello alla giustizia è regolato dal codice penale; Possono essere monsoniche, acide, gelate..; Lo sono città come Napoli, Genova e Marsiglia; Lo sono di forma i palloni da basket e da calcio; Tali sono i gradi più bassi; Vi si portano gli abiti scolorati o macchiati; Macchiati d'olio; Macchiati di grasso; Evitato all'ultimo, come un crimine o un incidente; Persona nel cui interesse si compie un crimine; Quelli oculari hanno assistito a un crimine; __ - Unità anticrimine, serie TV USA; Ultime Definizioni