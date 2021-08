La definizione e la soluzione di: Il pane chiamato come una calzatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ciabatta

Curiosità/Significato su: Il pane chiamato come una calzatura Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sezione Numeri telefonici per chiamate di soccorso) della Patria. Signore, siamo i portatori della Tua croce, e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio non è vissuto, poiché per 108 ' (8 807 parole) - 14:23, 1 ago 2021

Altre definizioni con pane; chiamato; come; calzatura; Vino liquoroso prodotto nel trapanese; Dolce natalizio veronese contrapposto al panettone; Le parti morbide all'interno del pane; Il centro del Trapanese d'un ottimo vino; In tibetano è chiamato Chomolungma; Era nouveau e fu chiamato Liberty; Il tessuto tartan è chiamato anche così; Così fu chiamato il governo di Mario Monti; Come persone... sotto processo!; Attirare e incorporare liquidi, come una spugna; Avviato... come un ordigno!; Persone velenose... come certi serpenti!; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Una pesante calzatura; Calzatura da interno; Colpo che ha una calzatura come arma; Una calzatura del sub;