Soluzione 7 lettere : lozioni

Curiosità/Significato su: Oli o creme per cute o capelli Pogostemon cablin (sezione Generalità per la coltivazione del pogostemon cablin) dosi, meglio ancora se diluito con altri oli, creme o lozioni. L'uso è solitamente esterno, fatta eccezione per casi specifici in cui il naturopata può 26 ' (3 005 parole) - 16:14, 11 apr 2021

