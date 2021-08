La definizione e la soluzione di: Offuscato, fumoso, non limpido, vago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : nebuloso

Curiosità/Significato su: Offuscato, fumoso, non limpido, vago

