La definizione e la soluzione di: Non è solo frutta mista ma anche Stato europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : macedonia

Curiosità/Significato su: Non e solo frutta mista ma anche Stato europeo Stato Pontificio 12°36'10?E? / ?42.821111°N 12.602778°E42.821111; 12.602778Lo Stato Pontificio (Stato della Chiesa fu il suo nome ufficiale fino al 1815, detto anche Stato Ecclesiastico 136 ' (15 777 parole) - 11:58, 29 lug 2021

