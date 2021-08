La definizione e la soluzione di: Non si fanno in apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : respiri

Curiosità/Significato su: Non si fanno in apnea Immersione in apnea L'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. La possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento fisiologico chiamato 46 ' (2 366 parole) - 02:18, 16 lug 2021

