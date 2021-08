La definizione e la soluzione di: New York __, squadra NBA della Grande Mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : knicks

Curiosità/Significato su: New York __, squadra NBA della Grande Mela New York Knicks divenne un soprannome per gli abitanti della "Grande Mela". Negli anni cinquanta i Knicks disputano tre finali NBA, una contro i Rochester Royals, e due 70 ' (4 440 parole) - 14:11, 24 giu 2021

