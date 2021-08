La definizione e la soluzione di: Movimento kenyano che combattè per l'indipendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : maumau

Curiosità/Significato su: Movimento kenyano che combatte per l indipendenza Siad Barre, che rinominò il paese in Repubblica Democratica Somala. Nel 1964 e nel 1977 la Somalia combatté due guerre contro l'Etiopia per ragioni territoriali

