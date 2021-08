La definizione e la soluzione di: Il mese in cui si celebrano le mamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : maggio

Curiosità/Significato su: Il mese in cui si celebrano le mamme Rita da Cascia (categoria Persone con le stigmate) agostiniani, il 22 maggio si celebrano messe nell'intera giornata, con la benedizione delle rose portate dai fedeli. In serata, solenne processione per le vie 71 ' (9 868 parole) - 12:33, 17 lug 2021

Altre definizioni con mese; celebrano; mamme; Un mese da Pasqua; Corrente Mese; Un mese di trenta giorni; Sono tre in un mese; Si celebrano solennemente; Si celebrano nelle chiese; Le mamme dei cugini; Le mamme le hanno diverse; Hanno due... mamme; Tra pochissimo saranno mamme;