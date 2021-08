La definizione e la soluzione di: Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell'88. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : fondriest

Curiosità/Significato su: Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell 88 Ercole Baldini (categoria Insigniti con il Collare d'oro al merito sportivo) soprannominato "il Treno di Forlì". Vanta il record di essere l'unico ciclista nella storia ad aver vinto una medaglia d'oro olimpica, un campionato mondiale ed un 19 ' (1 596 parole) - 19:50, 9 gen 2021

Altre definizioni con maurizio; ciclista; mondiale; linea; nell; Il fumettista Maurizio Piraccini; Maurizio Costanzo li lancia per gli acquisti; Maurizio comico e imitatore genovese; Il Mario ex ciclista velocista di Lucca; Le spinte... del ciclista; Il Rossi motociclista; Un ciclista agile sui tornanti; Scuderia vincitrice del mondiale di Formula 1 1996; Si occupa della sanità mondiale; Una potenza mondiale; Opera collaborando con la Banca Mondiale sigla; Disturbo dell'allineamento degli occhi; L'Orlando disegnatore creatore de La Linea; Finiscono al capolinea; Un grido del giudice di linea; È alta nella TAV; La figlia di Demetra rapita nell'oltretomba; Il cognome del cowboy di Giovanni Luigi Bonelli; XXXII nell'antica Roma; Un amico di Romeo nell'opera di Shakespeare; Ultime Definizioni