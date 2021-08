La definizione e la soluzione di: In matematica ce ne sono di graffe, quadre e tonde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : parentesi

Curiosità/Significato su: In matematica ce ne sono di graffe, quadre e tonde

Altre definizioni con matematica; sono; graffe; quadre; tonde; Un incognita matematica; L'esito di un'operazione matematica; Una parte della potenza... matematica!; In matematica vale 3,.. e così via!; Lo sono anodi a catodi; Lo sono gli africani di Khartum; Quelli di Dracula sono aguzzi; Possono essere selvatici, notturni o domestici; Quadretti che si uniscono... come mosaici! ing; Le squadre... in cucina!; Competizione sportiva individuale o a squadre; Ha due famose squadre di calcio; Grassottello, pasciuto, rotondetto; Piccolo frutto tondeggiante; Bene in carne, rotondetto; Forme di pane rotonde o appena oblunghe; Ultime Definizioni