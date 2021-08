La definizione e la soluzione di: Un Massimo ex centrocampista di Milan e nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ambrosini

Curiosità/Significato su: Un Massimo ex centrocampista di Milan e nazionale Massimo Ambrosini Massimo Ambrosini (Pesaro, 29 maggio 1977) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Cresciuto nel settore giovanile 41 ' (3 113 parole) - 22:01, 8 lug 2021

Altre definizioni con massimo; centrocampista; milan; nazionale; Un Massimo in tivù; Un peso massimo del giardino zoologico; Il limite massimo di spesa; Il massimo voto di laurea a cui ag giungere la lode; L'Andrea ex centrocampista della Nazionale; Il Nicolas centrocampista argentino classe 1998; Il Motta ex centrocampista di Inter e PSG; Milano ne è il capoluogo; Un tipico canale artificiale di Milano; Lo è La Scala di Milano; Un comune confinante con Milano nord; Nazione col Parco Nazionale di Lahemaa; Il commissario della nazionale; Calciatore della nazionale francese Antoine __; La lingua nazionale del Madagascar; Ultime Definizioni