La definizione e la soluzione di: Marsupiale che è come un mini canguro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : wallaby

Curiosità/Significato su: Marsupiale che e come un mini canguro è un canguro pazzo di colore azzurro, compare nel primo e nel secondo Crash dove sembra essersi laureato e diventato anche lui uno scienziato come Neo

